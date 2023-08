Meloni ringrazia Edi Rama per la “calorosa accoglienza” in Albania

(Di venerdì 18 agosto 2023) ROMA – “Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per laricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!”. Con queste parole la presidente del consiglio, Giorgia, ha ricambiato il saluto del primo ministro albanese Edi, che l’ha ricevuta in questi giorni nel paese delle due aquile durante una visita informale.aveva pubblicato su Facebook una foto scattata a Valona in compagnia della leader del governo italiano, con il messaggio “Sorella d’, Fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore”.ha risposto con un commento sotto allo stesso post., leader del Partito socialista albanese, è in carica come primo ministro dal 2013. In un’intervista al quotidiano La Stampa ha rivendicato i buoni rapporti ...

ha risposto con un commento sotto lo stesso post. Rama, leader del Partito socialista albanese, è in carica come primo ministro dal 2013. In una intervista alla Stampa ha rivendicato i buoni ...... "Un incontro improvviso - ha scritto - con la Giorgia(nave Valona - Brindisi)".... tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato", diceal "Nuovo Quotidiano di Puglia". "Anche ... Il governatore pugliese Michele Emiliano: "Grazie a nome di tutti i pugliesi".

Meloni ringrazia Rama, ti aspetto in Italia - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 18 ago. (askanews) - "Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!": con queste ..."Grazie per avermi ospitata nella vostra terra e per la calorosa accoglienza ricevuta, Edi. Ti aspetto in Italia!". (ANSA) ...