Melissa | proprietà e usi in cucina

(Di venerdì 18 agosto 2023) Laè una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Lamaceae, diffusa in tutto il nostro territorio nazionale. Cresce fino a 100 metri di altitudine e raggiunge un altezza massima di 80 centimetri. Si presenta come un cespuglio con rami eretti, le foglie sono ovali con margine tentato, dal caratteristico odore di agrumi. Si raccolgono in estate, sfilando il picciolo dal fusto. I fiori sbocciano da giugno a settembre con corolle bianco rosate. Il suo nome deriva dal greco “melitta” ossia ape, proprio perché è molto apprezzata da questi preziosi insetti che con il suo polline producono un miele delizioso. È nota fin dai tempi antichi da tutte le popolazioni del bacino Mediterraneo. Con l’appellativo “”, venivano identificate le sacerdotesse di Eleusi e Efeso, perché si lavavano mani e bocca con il suo miele, per purificare gesti e ...