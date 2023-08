Meglio ridurre il cuneo fiscale Urso replica al pressing sul taglio delle accise

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Unda più fronti incombe sul governo per ilsulla benzina. Dopo il rialzo continuo dei prezzi nelle ultime due settimane, da un lato non si placa la polemica politica dall'altro prende sempre più vigore la voce dei consumatori e dei cittadini che lanciano petizioni in favore di una riduzionetasse sui carburanti.che costerebbe 1 miliardo al mese, quindi 12 miliardi all'anno, secondo il ministroImprese e del Made in Italy Adolfo. Risorse che - dice lo stesso- èusare per abbattere il. L'unica misura attuata del decreto Trasparenza - attacca il senatore Antonio Misiani, responsabile Economia della ...