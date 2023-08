Meeting di Rimini | il messaggio del Papa | Dilaga l’inimicizia | basta divisioni Voi in controtendenza

(Di venerdì 18 agosto 2023) “Mentre, purtroppo, la guerra e leseminano nei cuori rancori e paure, e l’altro diverso da me è percepito spesso come un rivale…la comunicazione globale e pervasiva fa sì che questo atteggiamento diffuso diventi una mentalità, che le differenze appaiano sintomi di ostilità e si verifichi una sorta di epidemia di inimicizia”. Lo affermaFrancesco, nel, a firma del cardinale Pietro Parolin, inviato agli organizzatori e ai partecipanti delper l’amicizia fra i popoli di. In tale contesto, aggiunge, “il titolo delsuona audace: L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile. Audace perché va nettamente, in un tempo segnato da individualismo e indifferenza, che generano solitudine e tante forme di scarto”. “È una ...

Lo scrive il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, inviando al vescovo diNicolò Anselmi il messaggio di Papa Francesco in occasione delper l'amicizia fra i popoli. '...Lo afferma papa Francesco, nel messaggio, a firma del cardinale Pietro Parolin, inviato agli organizzatori e ai partecipanti delper l'amicizia fra i popoli di. In tale contesto, ...Lo scrive il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, inviando al vescovo diNicolò Anselmi il messaggio di Papa Francesco in occasione delper l'amicizia fra i popoli. "...

Meeting di Rimini, Letizia Bardazzi: «L'amicizia con Dio ci apre all'incontro» Famiglia Cristiana

Nel testo si ricorda che "rivolgendosi ai giovani, il Santo Padre ha esaltato il valore della vera amicizia, che allarga il cuore ", e che "l'atteggiamento di apertura all'altro come fratello è uno ...È un messaggio sulla necessità di rilanciare l’amicizia tra i popoli e le persone in un mondo bellicoso quello che il Papa invia quest’anno ai partecipanti del Meeting per l’amicizia fra i popoli di ...