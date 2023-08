Medicina | la rivoluzione degli ultrasuoni

Leggi su panorama

(Di venerdì 18 agosto 2023) Le onde sonore a bassa intensità potranno presto curare malattie come Parkinson, tumori, obesità, veicolare farmaci al cervello e, forse, rallentarne il declino. Fermare i tremori del Parkinson e appianare le rughe della vecchiaia. Eliminare il grasso corporeo e curare i tumori. Calmare il dolore e alleviare la depressione: riuscire a fare di tutto un po’, e con una tecnologia che conosciamo da decenni. Parola chiave,. Ultra-potenti, ultra-versatili: ladelle onde sonore, tecnologie spesso collegate solo a strumenti diagnostici come le ecografie, si stanno dimostrando estremamente efficaci e flessibili in campo terapeutico, con sperimentazioni nei laboratori di ricerca del mondo e negli ospedali più avanzati, anche in Italia. «Trattiamo pazienti affetti da Parkinson con tremori invalidanti, tali da non riuscire a mangiare o bere ...