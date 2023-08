(Di venerdì 18 agosto 2023) Il significativodeipercepito dai vacanzieri che quest'estate hanno scelto come meta lacontinua ad attirare l'attenzione deiinternazionali. "Cinque euro per una pallina ...

Il significativo aumento dei prezzi percepito dai vacanzieri che quest'estate hanno scelto come meta la Croazia continua ad attirare l'attenzione deiinternazionali. "Cinque euro per una pallina di gelato", ha titolato l'autorevole quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung in un ampio articolo dedicato proprio alla stagione estiva ......(92%) e Malta (91%). Nel frattempo, i tassi più bassi sono stati segnalati in Italia (65%)... Il nostro Paese resta quindi ancora lontano dallaeuropea e dall'obiettivo del 45% entro il ......12 euro , maggiore rispetto ae Francia (rispettivamente 1,04 e 1,08 euro al chilometro). L'attacco a Urso. La spesa della logistica è molto alta in Italia , supera dell'11% laeuropea.

Media Germania, in Croazia aumento 'enorme' prezzi per vacanze Agenzia ANSA

Il significativo aumento dei prezzi percepito dai vacanzieri che quest'estate hanno scelto come meta la Croazia continua ad attirare l'attenzione dei media internazionali. (ANSA) ...uno dei sedici Land della Germania, con capitale Wiesbaden. Di fronte alla penuria di insegnanti – ci informa il Frankfurter Allgemeine Zeitung – scuole elementari, medie e superiori reclutano persone ...