Maxi inseguimento a Roma | fermato un uomo in piazza Pio XI Era fuggito all’alt polizia dopo aver rubato un furgone – Video

Paura e delirio nelle strade di Roma come in un film d'azione. È durato più di un'ora unper le strade della Capitale, che ha tenuto visto impegnate decine di volanti e di autoradio della Polizia, iniziato all'uscita 15 del Gra, all'altezza de La Rustica e culminato ...L'è durato molti chilometri, l'uomo ha imboccato l'A24 per poi dirigersi verso la tangenziale ed entrare in città. Nel corso dell'alcune auto, due della Polizia e una di un ...L'è durato molti chilometri, l'uomo ha imboccato l'A24 per poi dirigersi verso la tangenziale ed entrare in città. Sono state impiegate una ventina di auto delle forze dell'ordine e un ...

Roma, maxi inseguimento da film: ruba camion sul raccordo e scappa. Un elicottero e 20 volanti per fermarlo RomaToday

Momenti di paura questa mattina a Roma dopo che un furgone non si è fermato all'alt della polizia ed è partito un inseguimento terminato in Piazza Pio XI nel quartiere Aurelio, vicino alla zona del ...Un maxi inseguimento ha animato la mattinata di oggi sul Grande Raccordo Anulare. Tutto, secondo quanto riporta La Repubblica, è partito ...