Masters 1000 Cincinnati | Alcaraz si prende la rivincita su Paul dopo la pioggia Djokovic ai quarti

(Di venerdì 18 agosto 2023) Carlosritrova Tommyad una settimana da Toronto. Ma stavolta,tre ore e le interruzioni per, il numero 1 al mondo vince in tre set 7-6(6) 6-7(0) 6-3 e avanza aidi finale deldi, dove affronterà l’australiano Max Purcell, che ha battuto 6-4 6-2 Stan Wawrinka. Nel primo setè subito chiamato a salvare una palla break, ma al sesto game è lui a strappare il servizio e a confermare il break di vantaggio salvando due occasioni per il pari. Sono comunque i segnali della reazione diche pareggia il conto al nono game e non sfrutta tre palle break sul 5-5. Al tie break però è lui a spuntarla 8-6. Più rocambolesco il secondo periodo, che vede ...

Medvedev era in vantaggio 9 - 6 nei testa a testa prima di quello giocato ieri nelamericano, con una serie di tre vittorie consecutive negli ultimi confronti, compresa quella di ...Il riscatto è servito. Dopo il ko a Toronto, Carlos Alcaraz elimina Tommy Paul negli ottavi di finale deldi Cincinnati . Una partita lottata che a tratti ha assunto i contorni di un thriller, vinta dallo spagnolo con il punteggio di 7 - 6, 6 - 7, 6 - 3 in 3 ore e 10 minuti di gioco. La sfida,...... il tennis con Wimbledon (su Sky fino al 2026) in diretta esclusiva fino al 16 luglio , e gli ATPdi Toronto ( dal 7 al 13 agosto ) e di Cincinnati ( dal 13 al 19 agosto ), fino all'...

Quando in campo sono presenti Carlos Alcaraz e Tommy Paul, lo spettacolo è sempre garantito. Anche al Master 1000 di Cincinnati i due si sono dati grande battaglia sul campo principale, regalando ...