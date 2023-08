Masters 1000 Cincinnati 2023 | doppio | Musetti e Sonego eliminati ai quarti

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Si è interrotta aidi finale la corsa del duo azzurro composto da Lorenzoe Lorenzoneldi. I due italiani, protagonisti di belle vittorie ai danni di Granollers/Zeballos e Arevalo/Rojer, si sono arresi alla più quotata coppia formata dal Jamie Murray e il neozelandese Michael Venus. 7-6 7-6 il punteggio dell’incontro, durato due ore di gioco e molto equilibrato. Non mancano i rimpianti per, che hanno avuto un set point in entrambi i set salvo poi perderli al tie-break, rispettivamente per 7-5 e 9-7. SportFace.