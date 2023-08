Masters 1000 Cincinnati 2023 | Alcaraz vola in semifinale | sconfitto in rimonta Purcell

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Carloscontinua a non brillare, ma batte in tre set Maxe si qualifica per le semifinali deldi(Stati Uniti). Il numero uno al mondo si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 dopo 2h13?, reagendo dopo un primo set perso a causa del break subito nel settimo gioco. Lo spagnolo non ha corso grossi rischi, anzi per larghi tratti ha dato l’impressione di essere artefice del proprio destino. Tuttavia non è apparso dominante come al solito ed ha faticato soprattutto a mandare al tappeto il suo avversario. Emblematico l’avvio di terzo set, in cui dal 2-0 40-0 si è ritrovato sotto 2-3. Poco male visto che poi sono arrivati sia il successo che l’accesso in. Bisognerà però alzare il livello contro Hubert Hurkacz, ...