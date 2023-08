Master in Intelligenza Artificiale

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 18 agosto 2023) Non c’è da convincere nessuno sul fatto che l’sia uno dei trend del momento, e che diverse Aziende stanno cominciando ad integrarle nei loro processi. Per rispondere a questa esigenza di mercato, stanno nascendo i primie Corsi in: abbiamo perciò analizzato le varie offerte formative presenti e stilato una selezione in base a quelle che si sembrano più interessanti per un neolaureato che voglia specializzarsi nel settore dell’AI. Andiamo perciò a vedere quali sono i miglioriin AI presenti in Italia, sia online che in presenza, in italiano e in inglese. ExecutiveAI for Marketing – W.Academy Il percorso formativo in AI di W.Academy si propone di fornire ai partecipanti una conoscenza ...