Massa non si dà pace | ecco perché l' ex ferrarista ha fatto causa alla Formula 1 e alla Fia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Felipeha avviato un'azione legale per chiedere che gli venga assegnato il titolo di campione del mondo diUno del 2008 . Il pilota brasiliano della Ferrari perse il Mondiale per un solo ...

F1, Felipedopo 15 annilo ha ancora accettato. La clamorosa lettera alla Fia Felipeil mondiale di F1 del 2008 perso per un solo puntolo ha mai dimenticato. L'ex Ferrari adesso ha deciso di ...si baserà sulle dichiarazioni dell'allora patron del "Circus", Bernie Ecclestone, che ha ammesso diaver applicato il regolamento. "Felipeè stato derubato del titolo del 2008. ......

Massa fa sul serio per il titolo 2008: lettera a FIA e F1! Motorsport.com - IT

Il pilota brasiliano ha chiesto un risarcimento danni per lo scandalo che gli costò il titolo per un solo punto ...