Mask Girl | la recensione | quando il pericolo è sotto la maschera

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ladi, il nuovo K-drama disponibile su Netflix su una ragazza considerata brutta dalla società che si rifugia dietro una... ma la situazione le sfuggirà irrimediabilmente di mano. Che i K-drama siano un successo oramai consolidato come vera e propria categoria a parte, ancheraccontano storie diverse al proprio interno, quasi fossero essi stessi un genere televisivo, Netflix l'ha capito. Così continua a rimpolpare il proprio catalogo in tal senso, come spiegheremo nelladi, in streaming sulla piattaforma dal 18 agosto. Un K-drama che cambia più volte faccia come la sua protagonista, ma che proprio per questo propone un'escalation non sempre equilibrata e che eccede un po' troppo nel lato ...