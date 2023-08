Mask Girl | la recensione della nuova serie coreana su Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 18 agosto 2023) La, 2023. Creata da: Kim Yong-hoon. Cast: Lee Han-Byul, Ahn Jae-Hong, Yum Hye-Ran, Nana, Go Hyun Jung. Genere: Thriller, drammatico. Durata: 7 episodi/60 minuti circa. Dove l’abbiamo vista: Su, in anteprima stampa. Trama: Kim Mo-Mi è una donna insicura che ha dovuto rinunciare al suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo: di notte però da sfogo al suo talento indossando una maschera ed esibendosi in live con il nome d’arte di. Un fatto drammatico darà però il via ad unadi terribili eventi che cambieranno radicalmente la sua vita.