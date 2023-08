Maserati presenta alla Monterey Car Week la ' belva' MCXtrema

(Di venerdì 18 agosto 2023) ROMA - Il palcoscenico di The Quail, dove ogni anno in estate intenditori e appassionati da tutto il mondo si riuniscono nella penisola diper celebrare l'eccellenza del design ...

Davide Grasso, Ceo di Maserati ha commentato: "MCXtrema è stata creata con l'obiettivo di offrire un prodotto incredibilmente esclusivo e capace di definire un nuovo paradigma per le nostre

ROMA (ITALPRESS) - Il palcoscenico di The Quail, dove ogni anno in estate intenditori e appassionati da tutto il mondo si riuniscono nella penisola di Mont ...ha ospitato oggi venerdì 18 agosto la global premiere della nuova sorprendente creazione firmata Maserati: MCXtrema, una vera e propria “belva” pensata per la pista – non omologata per uso stradale – ...