Maserati presenta alla Monterey Car Week la “belva” MCXtrema

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 18 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il palcoscenico di The Quail, dove ogni anno in estate intenditori e appassionati da tutto il mondo si riuniscono nella penisola diper celebrare l’eccellenza del design automobilistico e dell’ingegneria, ha ospitato la global premiere della nuova creazione firmata, una vera e propria “” pensata per la pista – non omologata per uso stradale – pronta a sprigionare 740 CV di potenza, racchiusi in un design tanto raffinato nell’armonia delle sue linee, quanto dirompente, per l’audacia delle sue forme.La nuova creatura del Tridente è una super sportiva in edizione limitata, sono 62 le unità prodotte, dedicata a una clientela selezionata estremamente esigente in fatto di prestazioni, ricercatezza del design, lusso – quello distintivo e caratteristico di un prodotto made ...