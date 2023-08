Maria De Filippi | la notizia bomba | chi vuole subito in Mediaset

Leggi su tvzap

(Di venerdì 18 agosto 2023) Personaggi TV.Deprende in mano la situazione e decide che per Lei non è tutto finito. Pare, infatti, che la nota conduttrice tagliata fuori da Pier Silvio Berlusconi, ritorni ingrazie alla Queen., si sà, è un pilastro importante per Canale 5 e per tutta, e le sue parole sono legge, anche per Pier Silvio. Leggi anche: Leggi anche:DechiinIl motivo che abbia spinto Pier Silvio Berlusconi ad escludere Ilary Blasi dalla sua Isola non è ancora chiaro, ma da quanto riporta il settimanale Nuovo Tv, la Blasi potrebbe tornare con la conduzione del nuovo format di Temptation Island versione invernale. “Ilary è ironica, ha la battuta pronta e saprebbe ...