Mare Fuori | Il Regista Parla Degli Amori Non Ricambiati Nati Sul Set!

(Di venerdì 18 agosto 2023): ilIvan Silvestrini ha risposto alle domande dei fan, rivelando anche che sul set sono, alcuni di questi non. Ecco che cosa ha detto… Le riprese di4 stanno continuando, ed in tanti sono in attesa di vedere le nuove puntate inedite dell’amatissima fiction. Intanto, le curiosità e i gossip sugli attori protagonisti non si fermano. Ivan Silvestrini, il, ha risposto ad alcune domande sui social,ndo anche di alcunisul set ma purtroppo non, ilsvela: ci sono statinon ...

... la Questura di Ancona, in considerazione del "fisiologico" aumento statistico dei furti in abitazione in concomitanza del periodo estivo, con le assenze da casa per ilo le giteporta, ......denuncia per minacce la lite tra un pescatore professionista e uno abusivo che si è verificata questa mattina a Sestri Levante in. Il pescatore abusivo aveva steso circa 1500 metri di rete......Ma è anche vero che sempre più spesso le aziende si aspettano che i dipendenti lavorino al di... visitare Panarea, la famosa isola dei vip, e poi emozionarsi assistendo dalall'eruzione di ...

Riconosci l’attrice di Mare Fuori Qui era solo una bambina, i tratti sono gli stessi Grantennis Toscana

Visite guidate, mostre, spettacoli, arte e cultura per l’iniziativa promossa dal Comune ogni terza domenica del mese ...Lo stesso governo che ha cercato di delegittimare e criminalizzare le Ong in ogni modo, ora chiede loro aiuto per soccorrere le persone in mare ...