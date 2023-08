Marcell Jacobs | “Mi scoprirò in batteria | ho fatto di tutto per esserci | è servito tempo per capire il problema”

(Di venerdì 18 agosto 2023) Giornata di vigilia per, che sabato 19 agosto (ore 19.43) scenderà in pista a Budapest per disputare le batterie dei 100 metri ai Mondiali 2023 di atletica leggera. Il Campione Olimpico hadiper guarire dai problemi fisici che lo hanno attanagliato nel corso di questa stagione, durante la quale ha disputato una sola gara (10.21 a Parigi in Diamond League). Il velocista lombardo cercherà di essere della partita e di esprimersi al meglio, inseguendo l’unica medaglia che manca al suo glorioso palmares.è intervenuto durante la conferenza stampa della vigilia presso Casa Italia al Ludwig Museum della capitale ungherese: “C’è grande curiosità anche da parte mia. L’ultimo periodo non è stato facile, ma ho...

