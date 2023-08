Mamma minaccia di uccidere il figlio di due anni a Salerno | salvato dai carabinieri

(Di venerdì 18 agosto 2023) Avrebbeto diildi due, mandando un messaggio al marito, che si trovava fuori casa. L’uomo, appena lo ha letto, ha chiamato il 112: ihanno individuato l’appartamento e hanno tratto in salvo il piccolo. La vicenda è avvenuta questa mattina a. Il padre del bimbo, molto preoccupato, ha allertato i militari raccontando di avere appena ricevuto dalla moglie il messaggio dal contenuto inquietante. Isi sono quindi immediatamente recati all’abitazione. Al loro arrivo, per fortuna, il piccolo era incolume; dopo una visita di controllo, con cui sono state verificate le sue buone condizioni di salute, è stato affidato ad una struttura protetta. La donna è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Il marito è ...

Mamma minaccia di uccidere il figlio, intervengono i carabinieri

