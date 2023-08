Malice il sospetto | la causa a un famoso chirurgo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 agosto 2023)ILLa7 ore 21.15 Con Nicole Kidman, Alec Baldwin e Anne Bancroft. Regia di Harold Becker. Produzione USA 1993. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMA Una donna, operata d'urgenza, faper incapacità a un, intascando un grosso premio dall'assicurazione. Poi sparisce, ma il marito, abbandonato , capisce che sotto c'è un imbroglio ordito dalla donna e dal dottore e si mette alla loro ricerca. Ne salteranno fuori delle belle. PERCHE' VEDERLO perchè è un thriller pieno di colpi di scena la maggior parte dei quali va a segno. E perchè gli attori girano ai loro massimi. In particolare la Kidman che sfrutta lo scarso dono della simpatia (che per lei solitamente è un limite) per darci una dark lady di viperina pericolosità