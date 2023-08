(Di venerdì 18 agosto 2023) L'ex tecnico racconta la sua passione per ile ilche porta avanti legato proprio all'enologia

Malesani: “Niente panchine per scelta: mi occupo del vino e del mio progetto” Golssip

Alberto Malesani e la passione per il vino. L’ex tecnico di - tra le altre - Parma e Udinese ha raccontato ai microfoni di BN Sports Grecia e Fanis Tsokanas il suo progetto.A La Stampa: "Spesso la gente sminuisce il ruolo dell’allenatore. Non deve essere protagonista, ma un condottiero silente come Ancelotti e Del Bosque" ...