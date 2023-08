Madonna | 65 anni e una sorpresa per i fan | novità per il tour

(Di venerdì 18 agosto 2023) La stella del pop torna splendere.ha appena festeggiato i suoi 65, finalmente di nuovo in salute dopo la brutta infezione batterica che l’ha colpita. E per il suo pubblico ha pronta lache tutti stavano aspettando. La cantante ha annunciato le nuove date del suo Celebrationè finalmente tornata ed è pronta a riprendersi la scena anche sul palco. La pop-star, infatti, aveva messo in pausa tutti i suoi impegni musicali dopo i problemi di salute che aveva dovuto fronteggiare, ma adesso sta di nuovo bene. L’artista multiplatino tornerà con il suo Celebratione recupererà tutti gli appuntamenti persi. L’annuncio arriva a granproprio nel giorno del suo compleanno.e lanel ...

Ma sono glidella peste manzoniana a essere specchio di quanto accade oggi, allora la montagna ... Vi fu grande diffusione in quel periodo dell'antico culto delladella neve il 5 agosto. E ...... il 9 giugno 2022 davanti a ospiti tra cui Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e, in ... sei mesi prima, della tutela giudiziaria che aveva controllato la sua vita per più di 13. La ...... frutto di cinquecentodi espressione artistica, un viaggio simbolico alla ricerca dei più ... Lasi definisce anche come Sedes Sapientiae, sede di Sapienza e, subito dopo, la scritta è ...

Madonna compie 65 anni, annunciate le nuove date del "Celebration Tour" TGCOM

Presentata la tradizionale festa della Madonna del Castello di Montenovo di Montiano che avrà luogo da oggi a lunedì 21. E’ festa di devozione verso la Madonna, rappresentata in un quadro conservato d ...Alzando gli occhi al cielo la viddi una stellina era l’Ochina prima e nessuno l’arrivò. Si sa che ‘un lo volete ‘l nostro Paperone per forza o per amore lo dovete rispetta’. S’è sempre comandato E ...