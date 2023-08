Luxuria insulta la Ferilli per l’apprezzamento della Meloni Ma il web la stronca e sta con l’attrice

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) A Vladimirl’intervista di Sabrinaa Vanity Fair non è andata giù. Gli elogi a Giorgiae le critiche ad Elly Schlein non sono state ben accolte dall’opinionista de L’Isola dei Famosi. Che su X – l’ex twitter- in un post se la prende in maniera diretta conromana, citandola in un hashtag acido. “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso“, ha scritto. Una “cattiveria” nei confrontiche i più sui social non hanno capito, tanto da chiedersi quale sia la ragione dietro l’irritazione di Vladimir. Fare il nomepremier per affermarne la preparazione ...