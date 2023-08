L’urlo di Marcell Jacobs oltre il dolore | «Non vengo per partecipare | voglio vincere il Mondiale»

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il campione olimpico ed europeo dei 100 metrista male. I guai fisici lo tormentano dal 2022. In questa stagione ha corso una sola volta. Il suo tempo è il 200esimo al mondo e il 51esimo degli iscritti ai Mondiali. Domani sera, 19 agosto, correrà a Budapest la batteria (semifinale e finale sono domenica). Sulla carta parte da dietro. Il suo è un rientro al buio. Ma il campione in un’intervista a Repubblica scommette su di sé. «Il mio allenamento sta andando molto bene, ho dato e darò tutto me stesso.risentire l’adrenalina, respirare per spingermii miei limiti», dice nel colloquio con Emanuela Audisio. E quando lei dice che è già un successo arrivarci, replica deciso: «Non mi interessa, nonper. Certo non sarà facile, anzi diciamo pure ...

