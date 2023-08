L’Ucraina è un Vietnam e gli Usa non credono più alla controffensiva

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il prossimo 24 agosto si compirà un anno e mezzo esatto dall’invasione russa del. La guerra non l’ha vinta Mosca ma Kiev non riesce a ricacciare indietro il nemico dai territori occupati: Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia. È un, come si suol dire per indicare un ‘pantano’: una situazione bellica che tende a prolungarsi all’infinito e dquale è difficile uscire. Il ‘’ però non è soltanto per i russi invasori, come lo fu per gli americani negli Anni Sessanta. Lo è adesso anche per gli ucraini, la cuinon sta ripagando le aspettative. Secondo gli 007 americani, ladi Kiev non riuscirà a raggiungere l’obiettivo di bloccare il corridoio terrestre tra la Russia e la Crimea. Il tutto mentre sale la tensione nel Mar Nero dopo che ...