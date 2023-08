Luciano Spalletti è il nuovo ct dell’Italia

Leggi su notizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Nonostante non ci sia nessun accordo con De Laurentiis, la Federcalcio annuncia il successore di Mancini Ora è ufficiale.è ilcommissario tecnico della Nazionale. Per l’ex allenatore del Napoli la Federcalcio farà firmare un contratto fino al 2026, ovvero fino ai mondiali. (Ansa Notizie.com)E questo in barba a Aurelio De Laurentiis e la sua clausola. Si va allo scontro. L’accordo definitivo tra l’allenatore toscano e il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. L'articolo proviene da Notizie.com.