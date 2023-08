Luciano Spalletti è il nuovo ct dell’Italia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo giorni di discussioni la Nazionale ha finalmente l’erede del dimissionario Roberto Mancini.è infatti ilct dell’ Italia. L’ ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto triennale fino al 2026 ed esordirà sulla panchina azzurra il prossimo 9 settembre in occasione della sfida contro la Macedonia valida per la qualificazioni ad Euro 2024.È ILCT DELL’ ITALIA: IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC “La Federazione Italiana Giuco Calcio comunica di aver raggiunto l’ accordo conper la carica di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ allenatore toscano assumerà l’ incarico a partire dal 1 settembre 2023 e la presentazione ufficiale si svolgerà in occasione del raduno degli ...