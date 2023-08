Luciano Spalletti è il nuovo ct dell’ Italia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Dopo giorni di discussioni la Nazionale ha finalmente l’erede del dimissionario Roberto Mancini.è infatti ilct. L’ ex tecnico del Napoli ha firmato un contratto triennale fino al 2026 ed esordirà sulla panchina azzurra il prossimo 9 settembre in occasione della sfida contro la Macedonia valida per la qualificazioni ad Euro 2024.È ILCT: IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC “La Federazionena Giuco Calcio comunica di aver raggiunto l’ accordo conper la carica di Commissario Tecnico della Nazionalena. L’ allenatore toscano assumerà l’ ...

Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una nota pubblicata sul sito della Federcalcio, saluta l'ufficialità del nuovo ct azzurro, che sarà in carica fino al mondiale ...20.15 Nazionale,è il nuovo ct Ora è ufficiale:è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico di Certaldo, che nella scorsa stagione ha portato il Napoli allo scudetto, prende il posto di Mancini dimessosi ...I campioni in carica del Napoli - che hanno perso, trovando in Rudy Garcia la nuova guida - sono la principale antagonista: un bis firmato Osimhen - Kvaratskhelia è a quota 4 ...

Roma Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. È arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato della Federazione, in cui si spiega che l'ex allenatore del Napoli ...Dopo un breve, ma intenso, corteggiamento, la Nazionale italiana di calcio ha un nuovo Commissario Tecnico alla sua guida: dopo le dimissioni lampo di Roberto Mancini, lo scettro di CT passa ufficialm ...