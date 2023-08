Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio

(Di venerdì 18 agosto 2023) Iltoscano, così come era stato previsto per Mancini, dovrebbe conservare anche il ruolo di coordinatore delle due principali Under, 21 e 20

'In bocca al lupo a, non so come faccia' Infine una battuta su, nuovo Ct della Nazionale di calcio: ' Non sarà semplice per lui , a volte mi chiedo come facciano i Ct ...ROMA -è il nuovo commissario tecnico della Nazionale . Dopo lo scudetto conquistato con il Napoli, il tecnico toscano ha deciso di accettare la proposta della Figc e di raccogliere l'...è il nuovo ct della Nazionale. La Figc dal proprio sito ufficializza l'ingaggio dell'allenatore che prende il posto di Roberto Mancini., 64 anni, comincerà l'avventura ...

Nazionale, Spalletti nuovo ct. Per l’ex tecnico del Napoli contratto fino al 2026 la Repubblica

Luciano Spalletti è il nuovo Ct della Nazionale italiana: UFFICIALE la durata del contratto Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della… Leggi ...- "Dal nostro azzurro a quello della Nazionale; forza Luciano Spalletti". E' il tweet con cui l'Empoli celebra la nomina a ct della Nazionale dell'allenatore, che ha iniziato la sua carriera in ...