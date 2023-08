Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio maschile

Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una nota pubblicata sul sito della Federcalcio, saluta l'ufficialità del nuovo ct azzurro, che sarà in carica fino al mondiale ...20.15 Nazionale,è il nuovo ct Ora è ufficiale:è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il tecnico di Certaldo, che nella scorsa stagione ha portato il Napoli allo scudetto, prende il posto di Mancini dimessosi ...I campioni in carica del Napoli - che hanno perso, trovando in Rudy Garcia la nuova guida - sono la principale antagonista: un bis firmato Osimhen - Kvaratskhelia è a quota 4 ...

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - 'Diamo il benvenuto a Spalletti, la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia ...È fatta. Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. L'accordo definitivo tra l'allenatore toscano e il presidente ...