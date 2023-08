Lucas Beltran | il nuovo prototipo di nueve argentino

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 18 agosto 2023) Quel che succederà di lì a una settimana, a Madrid, ancora non può saperlo nessuno. Si sa a malapena che succederà a Madrid. L’atmosfera all’Antonio Vespucio Liberti è piuttosto tesa, frustrata: i tifosi del River Plate appendono gli striscioni a testa in giù, in segno di protesta per i disordini del 24 novembre, che hanno fatto sfumare la finale di Libertadores. I cori sono tutti contro la barrabrava, indiziata d’essere la colpevole di quello che in quel momento è ancora uno psicodramma. L’era Gallardo sta vivendo il suo momento più cupo: ma c’è da affrontare il Gimnasia y Esgrima de La Plata a una settimana da un Superclásico storico, dal quale dipenderà ben più di quel che sostiene il claim della Libertadores, la gloria eterna. Il River scende in campo con seconde linee, gregari, giovani della Reserva. Gioca nientemeno che il figlio di Gallardo stesso, e in panchina ci sono cinque ...