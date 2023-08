Loredana Bertè | chi sono gli ex mariti Berger e Borg | “Uno peggio dell’altro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 agosto 2023)ha avuto una vita sentimentale particolarmente movimentata e appassionante. Al momento la cantante non è sposata e non ha figli, ma in passato è andata all’altare ben due volte e ha vissuto storie d’amore molto intense. Lo sanno molto ben i fan della mitica, che hanno tifato per lei quando è andata a nozze con Robert, figlio del miliardario Tommaso, più giovane di lei di ben dieci anni. La cerimonia si svolse alle Isole Vergini, poi arrivo il divorzio nel 1987, a causa di inadempienza degli obblighi coniugali da parte del marito. La celebre cantante, sorella della compianta Mia Martini, ha raccontato di aver vissuto un’infanzia difficile, che l’ha segnata profondamente. Laha raccontato della violenza del padre e ...