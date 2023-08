Loizzo Lega | “Valboa deve andare in carcere”

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 18 agosto 2023) Cancello ed Arnone. “Il criminale Renatoè un delinquente non un malato ma lo si vuole considerare tale.stare in”. Lo afferma Simona, deputata della, a proposito del 57enne che nei giorni scorsi al pronto soccorso dell’ospedale Galliera ha minacciato i medici, dopo essere fuggito dalla comunità tutelare Villa San Francesco di Cancello ed Arnone di Caserta. L’uomo nel 2009 aveva ucciso con un’accetta a Napoli la compagna Florinda Di Martino ed era stato condannato a 16 anni di reclusione con la seminfermità, con la pena ridotta in appello a 10 anni di ospedale psichiatrico giudiziario perché giudicato totalmente incapace di intendere e di volere. “Purtroppo paghiamo le conseguenze di una cultura che ha voluto considerare i criminali malati concedendo loro, come è ...