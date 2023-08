Locatelli | messaggio romantico per la Juve | '18 8 | la data in cui ho realizzato un sogno'

... Manuelha voluto ricordare uno dei momenti più importanti della sua carriera dedicando und'amore ai colori bianconeri: ' Il 18.08 sarà sempre per me la data dove ho realizzato ..."Vorremmo che i nostri preti fossero come padre" Vedere la povertà ogni giorno, quale ... Serve per essere più vero e, come dicevo, per capire meglio ildi fraternità universale del ...La stagione che sta per cominciare sarà quella della svolta, ne è convinto Manuel: '... so bene cosa vuol dire vestire questa maglia e cercherò di trasmettere ilanche agli altri'. ...

Pogba sfoggia il suo nuovo look: il video social e il messaggio alla Juve Corriere dello Sport