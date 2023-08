Lo stile di Luciano Spalletti | nuovo ct dell' Italia | in campo e fuori

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Mettiamola così, per farci coraggio: quando viene data per spacciata, la Nazionalena tirail meglio di sé. È successo nell’immediato del post-Calciopoli, quando l’di Lippi vinse il Mondiale; è successo con Roberto Mancini, il ct fresco dimissionario, che ha condotto gli azzurri alla vittoria’Europeo all’indomani del clamoroso flop del 2017 che ci ha costretti a guardare il Mondiale da casa. Adesso che un altro Mondiale è trascorso, anche questo con l’non invitata, la Nazionale vive un altro momento di trambusto: l’addio improvviso di Mancini, in rotta con la Federcalcio e in particolare con il presidente Gravina, fa ripiombare l’azzurro nell’ennesima spirale di incertezza. L’uomo che ha il compito di salvarci dall’annegamento?...