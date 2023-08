Lo Stato Maggiore dell’Esercito rimuove il generale Vannacci La replica | “Mi appello alla libertà di espressione”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 18 agosto 2023) IlRoberto, al centro di polemiche per quanto scritto nel libro “Il mondo al contrario”, èsollevato dal comando e rimosso da capo dell’istituto geografico militare di Firenze. E’ quanto stabilito dallo. In base a quanto si apprendemesso a disposizione del comando delle forze operative terresti rimanendo nella sede del capoluogo toscano. Le accuse agli omosessuali e la presa di posizione di Crosetto Il 17 agosto la stampa aveva riportato alcune frasi contenute nel libro di. “Gli omosessuali non sono normali e devono farsene una ragione” le parole incriminate, in un testo nel quale il militare si paragona addirittura a Giulio Cesare e afferma di essere ...