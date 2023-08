Lo Shakhtar Donets giocherà la Champions League 2023 2024 ad Amburgo

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 agosto 2023) Lok, impossibilitato a giocare in Ucraina le partite casalinghe internazionali, disputerà lain Germania, al Volksparkstadion di. A causa dell’invasione russa, la formazione nella scorsa annata fu costretta a giocare a Varsavia. Il club campione d’Ucraina ha reso noto oggi che la Uefa ha dato il via libera alla sede di, dove tra l’altro potrà contare sul sostegno degli ucraini che sono stati sfollati durante la guerra e che vivono in Germania. Lo stadio ha una capacità di 57.000 posti per le partite del campionato tedesco, comprese alcune tribune con posti in piedi, o 51.500 per le partite internazionali. SportFace.