Lo chef Riccardo Zebro trovato senza vita nella sua casa a New York

(Di venerdì 18 agosto 2023) È morto a 34 annisuadi New, nel quartiere del Queens, lo, originario di Cassina de’ Pecchi, cittadina alle porte di Milano. Ignote la cause del decesso del professionista che aveva 34 anni.si era trasferito negli Usa dal 2016 dove aveva lavorato comedel ristorante San Carlo Osteria Piemonte, nel quartiere di Soho. Era poi approdato come executiveal Sant Ambroeus West Village, dove stava ancora lavorando. Sui social media sono molti i messaggi di cordoglio. A ricordarlo è anche il collega Paolo Lovari, con cuiaveva lavorato nel 2012 alle Bermuda, presso il resort Rosewood Tucker’s point.con De Niro (a ...

