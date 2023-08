ll Milan non si ferma più sul calciomercato | nuovo difensore per Pioli

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ilè la regina delestivo in Serie A. La squadra è completamente rivoluzionata e dopo la cessione di Tonali la dirigenza ha piazzato una serie di colpi interessanti in entrata. In particolar modo le novità più importanti riguardano centrocampo e attacco mentre l’ultima novità riguarda uninnesto in difesa. Il riferimento è a Marco Pellegrino, 21enne del Platense. Il classe 2002 ha superato la concorrenza di Konstantinos Koulierakis ed è destinato a raggiungere l’Italia già nelle prossime ore. La trattativa è ai dettagli e i club sono in contatto per limare i dettagli. L’intesa di massima è stata raggiunta per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Leggi anche DEMIRAL VIA ITALIA Demiral cambia maglia: la destinazione delè a ...

solo Origi. Il belgaè l'unico sulla lista dei cedibili per il. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando anche le situazioni attorno a Ballo - Touré, Lazetic, Caldara e Saelemaekers.In prima fila dunque Napoli e Inter, dietroe Juve . Sono curioso di vedere poi l'Atalanta che sta facendo un mercato interessante. Roma e Laziocredo abbiano la forza per puntare allo ...Ilpuò rappresentare la vera incognita, perché ci sono tanti volti nuove. Tra le romane do più fiducia alla Lazio, ma la Romaè da meno se guardiamo l'organico nelle sue scelte. Infortunio ...

Rivera: “Oggi guadagnerei come Messi. Ma resterei al Milan, non andrei in Arabia” Milan News

Saelemaekers è in uscita dal Milan in quanto non rientra nei piani di Pioli e due club dalla Spagna avrebbero messo gli occhi sull'esterno belga ...Non solo Origi. Il belga non è l'unico sulla lista dei cedibili per il Milan. La dirigenza rossonera, infatti, sta valutando anche le situazioni attorno a Ballo-Touré, Lazetic, Caldara e Saelemaekers.