Livorno | bambino di due anni e mezzo muore nella notte  Disposta l' autopsia

(Di venerdì 18 agosto 2023) Il piccolo era in vacanza insieme alla madre che ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Nel pomeriggio il bimbo sarebbe caduto da uno scivolo

Il piccolo era in vacanza insieme alla madre che ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Nel pomeriggio il bimbo sarebbe caduto da uno scivolo

Tragedia in centro a Livorno: bambino muore a due anni e mezzo Il Tirreno

Un malore improvviso nella notte. I soccorritori che non sono riusciti a salvarlo. Un bambino di 2 anni è morto a Livorno, davanti agli occhi della mamma che aveva chiamato il 118 in preda al panico, ...Nel pomeriggio il bimbo sarebbe caduto da uno scivolo Livorno, 18 agosto 2023 – Un bambino di 2 anni e mezzo è morto la notte tra mercoledì e giovedì a Livorno dopo un malore mentre era da solo con la ...