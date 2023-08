LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | sfuma la finale per le azzurre dello skeet Bene Pittini e Cassandro | ora Rossetti

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:536/6 13:493/3 13:48 Arrivato finalmente il momento di Gabriele! 13:45 Settimo posto beffardo per Martina Bartolomei con 121/125. 12esima Diana Bacosi (120/125), 15esima Simona Scocchetti (119/125). 13:43 LE FINALISTEFEMMINILE 1- KATZOURAKI Emmanouela GRE 25 24 25 24 25 123 2- BARTEKOVA Danka SVK 25 24 25 25 24 123 3- SMITH Austen Jewell USA 24 24 24 25 25 122 4- VIZZI Dania Jo USA 23 25 25 25 24 122 5- CROVETTO CHADID Francisca CHI 23 24 25 24 25 121 6- SIMONTON Samantha USA 25 25 24 24 23 121 13:40 Nulla da fare per Martina Bartolomei. Azzurra eliminata allo shoot-off, che promuove invece la cilena Crovetto e l’americana Simonthon. 13:36 Nessun errore nella quarta serie per il ...

