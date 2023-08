LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Rossetti in zona finale Bene Pittini e Cassandro Eliminate le azzurre

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Termina qui la nostradelle qualificazioni dello skeet maschile e femminile deidi Baku. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 14:19 98/100 anche per Tammaroed Erik, che domattina dovranno essere perfetti e sperare negli errori di coloro che li precedono. 14:18 LA TOP TEN DOPO 4 SERIE DI QUALIFICAZIONE 1- HANCOCK Vincent USA 25 25 25 25 100 2- KALLIOINEN Eetu FIN 25 25 25 25 100 3- MEHELBA Azmy EGY 25 25 25 25 100 4- MITAS Efthimios GRE 25 25 25 25 100 5- RACINSKAS Ronaldas LTU 24 25 25 25 99 6- NILSSON Stefan SWE 24 25 25 25 99 7- WATNDAL Erik NOR 24 25 25 25 998- ...

Andranno in scena da giovedì 17 a venerdì 25 agosto i Mondiali 2023 di tiro a volo, in programma a Baku (Azerbaigian)