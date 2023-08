LIVE Tiro a volo | Mondiali 2023 in DIRETTA | Bartolomei e Scocchetti a caccia della finale nello skeet Pittini e Rossetti tra i migliori nella gara maschile

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:33 C’è subito l’errorekazaka Assem Orynbay, che però partiva da un superbo 99/100. 10:31 Bisogna seguire con interesse le ultime serie di Orynbay (KAZ), Vizzi (USA), Simonton (USA), Huang (CHN), Smith (USA), ed Hockova (SVK). Queste sono le tiratrici che precedono le azzurre a 25 piattelli dalla conclusione delle qualificazioni, oltre alle già promosse Katzouraki (GRE) e Bartenkova (SVK). 10.27: Bacosi chiude la qualificazione con 120/125 e, a meno di terremoti, non sarà in. Katzouraki chiude con 123/125 e si assicura il posto in. Fra poco ci provama al massimo potrà raggiungere quota 121 e al momento non basta per la10.24: Errore fatale per Diana Bacosi al 21mo piattello. L’azzurra, ...

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2023 in DIRETTA: Monna e Maldini inseguono la finale nella pistola 10 metri OA Sport

Andranno in scena da giovedì 17 a venerdì 25 agosto i Mondiali 2023 di tiro a volo, in programma a Baku (Azerbaigian): l’Italia è alla ricerca di… Leggi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: Seconda serie ancora da 94 per Varricchio che non risale la china e ora diventa molto difficile la qualificazione alla finale per l’azzurra. Giancamilli è ...