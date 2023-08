LIVE – Paolini-Gauff | quarti di finale Wta Cincinnati 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 18 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana, dopo aver perso il primo set contro Elena Rybakina agli ottavi, ha potuto beneficiare del ritiro della kazaka nelle battute finali del secondo per via di un problema fisico. Per la prima volta è riuscita a fare il proprio ingresso tra le migliori otto giocatrici in un appuntamento di questa caratura.in Ohio è reduce da cinque partite vinte consecutivamente, lei che è partita dalle qualificazioni. Adesso trova un ostacolo molto difficile come la diciannovenne statunitense, che recentemente ha sollevato al cielo il trofeo in quel di Washington. Tra le due un solo precedente ...

è più rapida negli spostamenti, riesce a colpire subito dopo il rimbalzo e a non soffrire negli scambi da fondo. La toscana recupera subito un break di ...

Primo quarto di finale in un WTA 1000 per Jasmine Paolini. Un traguardo raggiunto a Cincinnati con anche un pizzico di fortuna per la toscana, che ha sfruttato il ritiro nel secondo set da parte della ...Bellissima prova agonistica dell'italiana, la campionessa kazaka si spegne progressivamente per poi ritirarsi. Per Jasmine ora Gauff o Noskova ...