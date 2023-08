LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Zarco domina davanti a Quartararo e Vinales | 5° Bezzecchi | 8° Bagnaia Alle 15 00 la P2

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 CLASSIFICA TEMPI P1 1J.1:29.838 2F.+0.399 3M.Viñales+0.411 4A.Marquez+0.4485M.+0.4676F.Di Giannantonio+0.469 7T.Nakagami+0.5008F.+0.529 9A.Espargaro+0.538 10J.Martin+0.591 11.31 Non migliora nessuno.chiude in vetta la P1! 11.30 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA P1. Andiamo a vedere gli ultimissimi crono.vola con 301 millesimi al T3 ed è primo in 1:29.838 con 399 su! 11.29parte con 23 millesimi di record al T1, Mir con 50,con 91! Time attack per tutti! 11.28 Di Giannantonio scatenato! Il romano si porta in quinta posizione a 81 millesimi! Che equilibrio in pista!!!!! ...

Si corre in Austria Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle prove ...... tutto in diretta su Sky Sport, Sky Sport Summer e in streaming su NOW. Ducati favorita al ... Domenica 20 agosto la garaalle ...: IL GP D'AUSTRIASU SKY SPORT SUMMER, SKY SPORTE IN STREAMING SU NOW Venerdì 18 agosto Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore 10.40: prove libere 1 ...

GP Austria, le prove libere 1 LIVE Sky Sport

Francesco Bagnaia ha vinto in Austria nel 2022 e cercherà di ripetersi quest’anno. Sa che dovrà fare i conti con tanti avversari, a partire da Jorge Martin e Marco Bezzecchi, che lo… Leggi ...Prima di scendere in pista, facciamo un ripasso di quanto abbiamo vissuto nell'ultimo GP in Gran Bretagna. Due anni dopo il primo podio in MotoGP, Silverstone è tornata a sorridere ad Aprilia: sulla ...