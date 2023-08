LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Vinales in testa davanti a Bezzecchi | Bagnaia e Marini in top 10

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Ulteriore miglioramento per Peccoche ora è quarto a 533 millesimi da. 15.32 1:29.075 per Maverickche scalzadalladi quasi quattro decimi. 15.31 Torna in pista anche Marcoper abbassare ulteriormente il tempo, mentresi sta migliorando. 15.29 Lontanissimo Marc Marquez che occupa la ventesima posizione e adesso è in pista per provare a migliorarsi. 15.27 Sta girando anche Lucache è salito in nona posizione, Bastianini invece è scivolato fuori dalla top 10 e ora è fermo ai box. 15.25 Torna in pistaper la seconda run e si mette in quinta posizione a 337 millesimi da ...