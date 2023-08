LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Bezzecchi e Bagnaia davanti a tutti!

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.07 Di Giannantonio è ancora dentro in nona posizione,a Marquez che è il pilota a rischio. 16.06COSA HA FATTO! 1:28.533! E’16.05 Bastianini si migliora, ma è diciannovesimo soltanto dopo un bel primo settore. 16.04 E che bravo anche Fabio Quartararo! Quarta posizione a tre decimi dasesto appenaa Di Giannantonio! 16.04 Brad Binder è secondo a 42 millesimi da! Che tempo del sudafricano con la KTM. Di Giannantonio quinto! 16.03 Fabio Di Giannantonio è fuori al momento di 37 millesimi: undicesimo dietro a Quartararo. 16.02 CHE GIRO PECCO! 1:28.821 per il leader del Mondiale! Si ...

Domani le qualifiche dellaalle 10:45, poi la Sprint Race alle 15 disponibile anche instreaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport ...Ore 12: Paddock. Ore 12.15: gara Moto2. Ore 14: gara(in differita su TV8 alle ...Si corre in Austria Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle prove ...

GP Austria, Libere 2 LIVE: sono decisive per il Q2 Sky Sport

MotoGP Austria 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8), In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna delle due ruote, con il decimo week ...Nel ranking social media italiano anche i canali Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport NBA. Massima copertura degli eventi sportivi anche sul sito skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i ...