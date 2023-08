LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | Bezzecchi chiude al comando la P2 | anche Bagnaia in Q2

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.15 La nostradi queste pre-qualifiche del GP d’finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per tutte le analisi. 16.14 Questi i piloti che prenderanno parte sicuramente al Q2: 1 M.1:28.533 2 M.Viñales +0.044 3 F.+0.288 4 B.Binder +0.330 5 J.Zarco +0.388 6 J.Martin +0.479 7 A.Espargaro +0.519 8 A.Marquez +0.563 9 F.Quartararo +0.622 10 M.Oira +0.627 16.12 Luca Marini non è fortunato eundicesimo, rimanendo fuori dal Q2 per una posizione e appena 26 milesimi. Dodicesimo Fabio Di Giannantonio. 16.11 BANDIERA A SCACCHI! 16.10rimane senza benzina, ma il suo l’ha fatto: sarà nel Q2 domani. 16.10 Aleix ...

Domani le qualifiche dellaalle 10:45, poi la Sprint Race alle 15 disponibile anche instreaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport ...Ore 12: Paddock. Ore 12.15: gara Moto2. Ore 14: gara(in differita su TV8 alle ...Si corre in Austria Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle prove ...

MotoGP, la DIRETTA delle PL1 e delle Prove in Austria FormulaPassion.it

MotoGP Gp Austria Red Bull Ring Prove - Marco Bezzecchi ha ottenuto la miglior prestazione nelle prove del Gran Premio d'Austria, le uniche valevoli per l'accesso diretto in Q2. Il pilota del Mooney V ...MotoGP Austria 2023, diretta Sky Sport e in streaming NOW (Sprint e Qualifiche LIVE TV8), In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna delle due ruote, con il decimo week ...