LIVE MotoGP | GP Austria 2023 in DIRETTA | alle 15 00 la P2 a Spielberg | tutti a caccia della Ducati

(Di venerdì 18 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 Si apre la seconda metà del campionato che deciderà questo Motomondialecon i prossimi appuntamenti in Europa e, a partire dal weekend dal 22 al 24 settembre in India, con gare extraeuropee che dureranno fino alla tappa finale di Valencia. 14.24 È la seconda gara dopo la sosta estiva di luglio: a Silverstone è tornata grande l’Aprilia con la vittoria di Aleix Espargarò, ma Pecco Bagnaia ha ampliato il suo vantaggio sui diretti avversari nel Mondiale. 14.22 SessioneMoto2 che è stata interrotta con le bandiere rosse per l’incidente di Manuel Gonzalez e ricomincerà14.24. 14.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allaseconda sessione di prove libere del Gran ...

Ore 12: Paddock. Ore 12.15: gara Moto2. Ore 14: gara(in differita su TV8 alle ...Domenica 20 agosto la garaalle 14 su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streming su ...Si corre in Austria Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle prove ...

FP1, Zarco il più veloce. 5° Bezzecchi, 8° Bagnaia Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.39 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per la P2. Grazie e buon proseguimento di giornata. 11.37 Ducati se ...Il francese è il più veloce, davanti a Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Italiani: Marco Bezzecchi quinto, Fabio Fi Giannantonio sesto, Francesco Bagnaia ottavo, Enea Bastianini 11esimo, Luca Marin ...